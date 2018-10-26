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Эксперты рассказали, как гаджеты вредят человеку

Эксперты изучили влияние смартфонов и планшетов на здоровье. Также специалисты рассказали, как различные гаджеты вредят человеку.

Эксперты рассказали, как гаджеты вредят человеку

Эксперты сообщили, что при использовании электронных устройств для получения информации человек моргает 4-5 раз в минуту, в то время, как обычно, это происходит 15-17 раз. Медленное моргание может вызвать покраснение глаз или неприятное ощущение. Специалисты утверждают, что моргать часто просто необходимо для того, чтобы смачивалась слизистая глаза.

Также выяснилось, что при длительном использовании гаджетов могут возникнуть проблемы с позвоночником. А у самых активных пользователей смартфонами, планшетами и ноутбуками нередко начинаются проблемы с шейным отделом позвоночника. Но при этом эксперты утверждают, что использование гаджетов не может повлиять на развитие онкологических заболеваний. Чтобы не возникало никаких проблем, специалисты рекомендуют делать перерывы во время использования устройств, а по возможности делать разминку.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30

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