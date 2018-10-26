Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за предательства Дениса Лебедева





В этом выпуске шоу «Бородина против Бузовой» участники обсуждали участь некоторых пар «Дома-2» попадающих на вылет.Все шансы оказаться за Периметром были у семейства Рапунцелей, Саши Черно и Иосифа Оганесяна, а вместо Ксении Бородиной ведущим стал Влад Кадони, который и был инициатором номинирования этих пар на вылет.Каждый из ведущих произнес приветственную речь и пообещал отстаивать свою позицию.Однако Ольга Бузова не выдержала эмоционального напряжения и заявила, что она останется самой собой и всегда будет на их стороне, а не тех, кто приходит на проект за славой и пиаром. Во время этой пламенной речи и дрогнул голос ведущей, но она быстро пришла в себя, а Кадони указал на ее плохое самочувствие.Влад шуточно отметил, что ее болезнь не дает поблажек, а Бузова в ответ посетовала что «».Всем известно, что Ольга до сих пор не может прийти в себя от коварства победителя шоу «Замуж за Бузову», который устраивал красивые свидания и говорил слова любви, а затем выяснилось, все эти чувства – обман.