АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

Дальномерная камера Leica M10-D осталась без дисплея

Дальномерная камера Leica M10-D не получила дисплей. Изображения с нее можно посмотреть только через специальное приложение на смартфоне, при помощи которого пользователь также получает возможность смотреть за всем происходящим в режиме реального времени.

Дальномерная камера Leica M10-D осталась без дисплея

На самой камере имеются всего несколько активных кнопок и фейдеров, которые позволяют настроить диафрагму, выдержку и ISO. Все остальные функции перенесены в приложение, которое можно применить на смартфоне или планшете. Передача данных на него осуществляется посредством Wi-Fi.

Стоимость Leica M10-D составляет примерно 7900 долларов. В комплект камеры входят несколько объективов, сама тушка и ремешок. Визуально устройство сильно напоминает приборы 60-х годов. Разработчики отмечают, что отсутствие дисплея на нем также обусловлено особенностями дизайна.

Приложение, работающее совместно с камерой, получило название FOTOS. Его можно скачать на любом портале с программами от Apple или Google. За видоискатель для камеры в США придется отдать еще 575 долларов. В настоящее время устройство имеется в продаже на американском и европейском рынках.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван первый смартфон на Android Pie Go
Американец остался без печени из-за биодобавок с
Тоскующий по Ольге Бузовой Денис Лебедев проводит
Ольга Рапунцель в эфире резко ответила ведущему
Поступили в продажу беспроводные наушники Mobvoi
Ольга Бузова расплакалась в эфире из-за
Причину смерти Николая Караченцова назвала его
Росатом под Красноярском планирует выпускать
Дальномерная камера Leica M10-D осталась без
Ученые: Морская капуста снижает риск сердечного
Данилу Поперечного раскритиковали за циничную
Ксения Бородина сказала Андрею Шабарину, что без
iPhone XR появится в продаже в России уже в
В Instagram выложены фото Виктории Бони без
В итальянских Альпах испарилось знаменитое
Лорак и Джанабаева устроили «битву декольте» на
Шесть человек стали жертвами наводнения на Кубани
Певица Ольга Серябкина заявила, что влюблена
Прокуратура потребовала от BlaBlaCar запретить
Ирландская певица Шинейд О'Коннор сменила
Razer Phone 2 оказался одним из самых прочных
Полина Гагарина открыла магазин по продаже одежды
Этот популярный продукт губителен для печени,
Прохор Шаляпин отказался забрать отца из
Сломанная нога помогла американцу выиграть
ОБСЕ: Нет прямых доказательств вмешательства РФ в
Разработчики игры Fallout 76 опубликовали
В Twitter опубликовали самый раздражающий
Инженеры Continental рассказали о технологии
Алика Смехова 11 лет хранит стволовые клетки
Просмотреть все новости