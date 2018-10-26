Дальномерная камера Leica M10-D осталась без дисплея





На самой камере имеются всего несколько активных кнопок и фейдеров, которые позволяют настроить диафрагму, выдержку и ISO. Все остальные функции перенесены в приложение, которое можно применить на смартфоне или планшете. Передача данных на него осуществляется посредством Wi-Fi.Стоимость Leica M10-D составляет примерно 7900 долларов. В комплект камеры входят несколько объективов, сама тушка и ремешок. Визуально устройство сильно напоминает приборы 60-х годов. Разработчики отмечают, что отсутствие дисплея на нем также обусловлено особенностями дизайна.Приложение, работающее совместно с камерой, получило название FOTOS. Его можно скачать на любом портале с программами от Apple или Google. За видоискатель для камеры в США придется отдать еще 575 долларов. В настоящее время устройство имеется в продаже на американском и европейском рынках.