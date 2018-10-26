Поступили в продажу беспроводные наушники Mobvoi TicPods Free





Ныне TicPods Free Free доступны для приобретения в оттенках Lava и Navy, но в следующем месяце их представят в третьей расцветке – Ice. Данные беспроводные наушники не новы: они появились в предыдущем году на Kickstarter в качестве альтернативы AirPods от Apple.Устройство защищено от загрязнения и влаги по стандарту IP5X, работает с голосовыми помощниками Apple и Google. Гаджет может функционировать без подзарядки порядка 20-ти часов.