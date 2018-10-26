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Данилу Поперечного раскритиковали за циничную шутку о гибели Сергея Супонева

В интернете бурю негодований вызвал проект «Лига плохих шуток». В очередном выпуске Данила Поперечный цинично пошутил относительно гибели Сергея Супонева.

Данилу Поперечного раскритиковали за циничную шутку о гибели Сергея Супонева

Участниками нового выпуска популярного YouТube-проекта стали Данила Поперечный и Александр Гудков. В юмористическом баттле Поперечный задал вопрос: «Что, у Супонева не получалось нормально вести?», на который сам же дал ответ. Об этой циничной шутке высказался Вадим Манукян, который является членом экспертного совета СМИ и информационного общества при Государственной думе. Он отметил, что в обществе шутки относительно смерти людей нужно искоренять.

По словам Манукяна, проект «Лига плохих шуток» в Сети пользуется большой популярностью. Только за два дня последний выпуск набрал почти 2,5 миллиона просмотров. Большинство пользователей в комментариях высказались, что шутка про погибшего Сергея Супонева явно была лишней.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:35

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