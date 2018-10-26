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Ксения Бородина сказала Андрею Шабарину, что без «Дома-2» он «никто»

Телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина не только унизила Андрея Шабарина перед коллективом, но и заявила, что без телепроекта он «никто».

Шабарина продолжают то и дело разоблачать в эфирах «Дома-2», но Андрей вместо того, чтобы начать рассказывать правду о себе, по-прежнему говорит о каких-то сказочных деньгах, которых у него «куры не клюют», и о шансе, который получит та, кто будет с ним.

Ксения Бородина сказала Андрею Шабарину, что без «Дома-2» он «никто»

Нужно сказать, что раньше и телеведущие, и участники «Дома-2» поддерживали Шабарина и даже помогали ему внушить наивным девушкам веру в то, что он очень богатый бизнесмен. Однако сегодня Ксения Бородина заявила Андрею, что он без реалити-шоу «никто».

Как выяснилось, Розалия Райсон больше не хочет продолжать отношения с Андреем Шабариным. Блондинке надоела наглость мужчины, который слишком многое позволяет себе в отношениях. Да и от третьих лиц в отношениях девушка очень устала.

Отметим, что встречаясь с Райсон, Шабарин не отказывает себе в удовольствии сходить на романтические свидания на стороне. Недавно он встречался с Еленой Барановой, а также с Ольгой Сударкиной. В свою очередь, Андрей продолжает оправдывать свое поведение тем, что Розалия ничего не делает для их отношений, хотя девушка то и дело устраивает мужчине романтики.

Ксения Бородина сказала Андрею Шабарину, что без «Дома-2» он «никто»

По словам Ксении Бородиной, ей надоело наблюдать за тем, как Андрей Шабарин относится к девушке, с которой состоит в отношениях. На вопрос телеведущей – что он сам делает для своей возлюбленной, мужчине нечего было сказать. А если быть точнее, все его аргументы Ксюша попросту высмеяла.

Бородина принялась указывать Шабарину, что он сам лично не сделал никому из своих пассий ни одного романтика и свидания, а все его якобы «заслуги» в отношениях никак не относятся к его личным, ведь все это ему дал телепроект «Дом-2».

«Ура! Бородина впервые сказала в лицо Шабарину всю правду! Долго же пришлось ждать! Надеюсь, что скоро эта же участь ждет и Яббарова!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30

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