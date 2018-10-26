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Росатом под Красноярском планирует выпускать ядерное топливо

Специалисты Росатома рассказали о планах начать выпуск ядерного топлива под Красноярском. По словам специалистов, инновационное производство будет проходить в рамках программы развития атомной энергетики.

Росатом под Красноярском планирует выпускать ядерное топливо

Не исключается, что производство ядерного топлива начнется в Железногорске. На портале Росатома появилось техническое задание, согласно которому будет проведена проверка имеющихся наработок в области уран-плутониевых веществ. Также речь идет о создании 120 сборок в год для РЕМИКС-топлива.

Данный вид ядерного топлива получается из неразделенных смесей урана и плутония. Ранее при переработке он считался осадочным, но специалисты также научились его применять в отрасли энергетики. Первые испытания РЕМИКС-топлива прошли в России в 2016 году. По расчетам специалистов Росатома, при помощи нового вида топлива можно будет покрыть срок эксплуатации реакторов АЭС на 60 лет.

Ученые также намерены провести загрузку топлива в Тяньваньской АЭС в Китае. Станция считается одним из самых крупные энергетических проектов в рамках сотрудничества специалистов из двух стран.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:00

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