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Ученые: Морская капуста снижает риск сердечного приступа

Ученые из Дании выяснили, какой продукт лучше всего подходит для людей страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что морская капуста позволяет укрепить стенки сосудов и значительно снизить риск сердечного приступа.

Ученые: Морская капуста снижает риск сердечного приступа

В эксперименте приняли участие добровольцы, имевшие проблемы с сердечно-сосудистой системой, которых разделили на две группы. В первой группе участники исследования продолжили питаться, как раньше. В качестве дополнения к обычным продуктам питания добровольцы из второй группы употребляли морскую капусту. Спустя некоторое время исследователи провели сравнительный анализ, чтобы определить состояние здоровья испытуемых.

Специалистам удалось выяснить, что во второй группе показатели намного улучшились. Сами добровольцы рассказали, что стали лучше себя чувствовать по утрам и вечерам. Ученые особо подчеркивают, что морская капуста даст полезный эффект только в том случае, если ее употреблять ежедневно. Также специалисты пришли к выводу, что именно из-за присутствия в рационе морской капусты у японцев один из самых низких в мире уровней заболеваемости сердечно-сосудистыми недугами.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:45

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