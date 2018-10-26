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Лорак и Джанабаева устроили «битву декольте» на премии Оксаны Фёдоровой

Ани Лорак и Альбина Джанабаева устроили «битву декольте» на премии Оксаны Фёдоровой. Мероприятие состоялось в столичном ресторане Modus Friends 23 октября.

Лорак и Джанабаева устроили «битву декольте» на премии Оксаны Фёдоровой

Ани Лорак радостно поделилась с фолловерами в Instagram новостью, что её концертное шоу DIVA признано лучшим в этом году. Украинская вокалистка появилась на вечеринке в чёрном костюме с глубоким декольте. В подобном наряде покрасовалась на мероприятии и Альбина Джанабаева, которую удостоили награды за видеоработу к музкомпозиции «Спасибо».

Лорак и Джанабаева устроили «битву декольте» на премии Оксаны Фёдоровой

Премию Оксаны Фёдоровой посетили многие отечественные знаменитости. Рита Дакота, отмечавшая 23 октября первый день рождения своей дочери, получила награду за наилучший творческий проект. Певицей этого года признали Зару. Музыкальная композиция Юлии Началовой «Я выбираю» победила в номинации «Особая песня».

Лорак и Джанабаева устроили «битву декольте» на премии Оксаны Фёдоровой

Всего в тот вечер наградили 20 артистов. Достойными премий «Прорыв года» были признаны Филипп Киркоров и Ольга Бузова, однако они на мероприятие не пришли.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:19

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