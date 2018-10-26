iPhone XR появится в продаже в России уже в пятницу





В ходе опроса специалисты установили, что по предзаказам россияне чаще всего выбирали черную версию смартфона со 128 гигабайтами постоянной памяти. iPhone XR представляет собой новое поколение бюджетных устройств от Apple. Его стоимость составляет примерно 70 тысяч в базовой версии. В техническом оснащении прибора стоит выделить дисплей, процессор A12 Bionic и более современный Face ID. Вместе с чипом в смартфон устанавливают 2 гигабайта оперативной памяти.Предзаказ на смартфон iPhone XR в России открылся 19 октября. Меньше всего заявок было подано на приобретение устройства с белым корпусом. Представители многих крупных российских ритейлеров сообщили, что ожидают повышенного спроса на бюджетную модель, так как она обладает большей частью флагманских характеристик, но имеет приемлемый для России ценник.