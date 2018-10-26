В итальянских Альпах испарилось знаменитое Голубое озеро





Пуглизе посчитал, что уровень воды мог упасть из-за жаркой погоды и небольшого количества осадков. В 2005 и 2006 годах это озеро уже высыхало из-за сильной засухи, но благодаря человеческому вмешательству оно вновь было наполнено водой. Сам Марко Пуглизе, увидев высохший водоем, написал под опубликованной им фотографией, что впервые задумался о пустой трате воды.Голубое озеро или Лаго Адзурро, находящееся в провинции Сондрио, прославил поэт Джозуэ Кардуччи, посвятивший ему поэму. Более того, Голубое озеро Итальянский фонд защиты окружающей среды внес в список «Мест природы, которые нельзя забыть».