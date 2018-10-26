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В итальянских Альпах испарилось знаменитое Голубое озеро

Из-за рекордно высокой температуры в Италии полностью высохло популярное у туристов Голубое озеро. Местный житель Марко Пуглизе поднялся в Альпы на высоту 1853 метров, чтобы сфотографировать знаменитое Лаго Адзурро, но не обнаружил его.

В итальянских Альпах испарилось знаменитое Голубое озеро

Пуглизе посчитал, что уровень воды мог упасть из-за жаркой погоды и небольшого количества осадков. В 2005 и 2006 годах это озеро уже высыхало из-за сильной засухи, но благодаря человеческому вмешательству оно вновь было наполнено водой. Сам Марко Пуглизе, увидев высохший водоем, написал под опубликованной им фотографией, что впервые задумался о пустой трате воды.

В итальянских Альпах испарилось знаменитое Голубое озеро

Голубое озеро или Лаго Адзурро, находящееся в провинции Сондрио, прославил поэт Джозуэ Кардуччи, посвятивший ему поэму. Более того, Голубое озеро Итальянский фонд защиты окружающей среды внес в список «Мест природы, которые нельзя забыть».



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:20

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