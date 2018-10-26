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Певица Ольга Серябкина заявила, что влюблена

Ольга Серябкина предпочитает откровенные сценические наряды и открыта в творчестве, однако певица не любит распространяться о своей личной жизни. На этот раз она сделала исключение и рассказала, что влюблена и состоит в серьёзных отношениях.

Певица Ольга Серябкина заявила, что влюблена

Поклонники солистки группы SEREBRO неоднократно приписывали романы, но их предположения не подтверждались. Недавно звезду заметили с сыном Максима Фадеева, заподозрив, что между ними роман. Ольга Серябкина никогда не комментирует слухи, недавно она стала участницей шоу Насти Ивлеевой, где призналась, что влюблена, но имя своего мужчины так и не назвала. По словам певицы, она продолжительное время ни с кем не встречалась, а сейчас у неё есть парень. Также она отметила, что ей очень мешает в личной жизни образ раскрепощённой звезды.

Недавно артистка заявила об уходе из группы SEREBRO, где она выступала 12 лет. Принятие такого решения Ольге Серябкиной далось нелегко, но она считает, что пора двигаться дальше. С 2019 года она покинет коллектив и начнёт свою сольную карьеру, у певицы уже имеются новые песни и авторский проект, который она планирует развивать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:10

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