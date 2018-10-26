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Ирландская певица Шинейд О'Коннор сменила католичество на ислам

Скандально известная ирландская певица Шинейд О'Коннор в очередной раз удивила поклонников, заявив о своём новом вероисповедании. Музыкант сменила католичество на ислам.

Ирландская певица Шинейд О'Коннор сменила католичество на ислам

Об этом Шинейд О'Коннор, годом ранее взявшая себе новые фамилию и имя – Магда Давитт, проинформировала фанатов через Twitter. 51-летний деятель музыкального искусства огласила своей интернет-аудитории очередное имя – Шухада, а также показала видеозапись, на кадрах которой исполняет азан, то есть приглашение к молитве.

Теологией Шинейд О'Коннор всерьёз заинтересовалась 15 лет назад. Тогда она говорила, что ради изучения богословия завершит певческую карьеру.

Год назад ирландская артистка стала называть себя новым именем, заявляя о появлении иной личности и уничтожении прежней. На опубликованном тогда в Facebook видео О'Коннор взывала к общественности о помощи, сообщая о наличии у неё тяжёлого душевного состояния. Вскоре её госпитализировали с диагнозом маниакально-депрессивный психоз.


Сейчас знаменитость надеется обрести себя в новой религии, сменив католичество на ислам.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:45

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