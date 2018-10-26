Razer Phone 2 оказался одним из самых прочных смартфонов 2018 года





На ролике блогер снимает заднюю панель при помощи просто отвертки. По его словам, при первом прокруте болтиков можно услышать характерный звук, говорящий о том, что гарантийная пломба на его вырезе сорвана. Также эксперт отметил, что снять крышку, под которой располагается аккумулятор, довольно сложно, ввиду чего он не сможет отпасть самостоятельно при физических повреждениях.Специалисты также оценили и прошлогодний смартфон Razer Phone, который оказался более хрупким перед внешними повреждениями. На его корпусе даже после небольшого воздействия остаются царапины и следы. Второе поколение устройств получило специальное матовое покрытие, ввиду чего на нем не появляются потертости.Razer Phone 2 выполнен в металлической рамке со специальным покрытием, обеспечивающим работу беспроводного зарядного устройства. Стеклянное покрытие дисплея также отличается защитой от внешних повреждений. В ходе тестов специалисты попробовали скинуть смартфон с высоты в 2 метра на бетонную поверхность, после чего на нем осталось всего несколько незначительных царапин.