Полина Гагарина открыла магазин по продаже одежды Gagarashop

Своим покупателям Полина Гагарина предлагает майки с цитатами из её популярных песен. В ассортименте магазина имеются футболки с надписями «Драмы больше нет», «Обезоружена» и с автографом певицы. Футболки представлены в трёх цветах – белом, чёрном и сером. Владелица бренда Gagarashop гарантирует высокое качество каждой модели, доставка одежды будет осуществляться по всему миру. По словам администратора магазина, новый бизнес Полины Гагариной не ограничится одними футболками, в ближайшее время линейку продукции планируют расширить.Лицом своего бренда является сама певица, она лично продемонстрировала потенциальным покупателям универсальность своих футболок. Свои модели певица представила в Instagram в двух размерах S и M, однако подписчики призывают артистку расширить модельный ряд, чтобы поклонники с любой комплекцией могли приобрести одежду.