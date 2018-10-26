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Полина Гагарина открыла магазин по продаже одежды Gagarashop

Полина Гагарина решила расширить сферу своей деятельности, она открыла магазин Gagarashop по продаже одежды. В фирменном бутике певицы можно приобрести футболки уникального дизайна с её автографами.

Полина Гагарина открыла магазин по продаже одежды Gagarashop

Своим покупателям Полина Гагарина предлагает майки с цитатами из её популярных песен. В ассортименте магазина имеются футболки с надписями «Драмы больше нет», «Обезоружена» и с автографом певицы. Футболки представлены в трёх цветах – белом, чёрном и сером. Владелица бренда Gagarashop гарантирует высокое качество каждой модели, доставка одежды будет осуществляться по всему миру. По словам администратора магазина, новый бизнес Полины Гагариной не ограничится одними футболками, в ближайшее время линейку продукции планируют расширить.

Лицом своего бренда является сама певица, она лично продемонстрировала потенциальным покупателям универсальность своих футболок. Свои модели певица представила в Instagram в двух размерах S и M, однако подписчики призывают артистку расширить модельный ряд, чтобы поклонники с любой комплекцией могли приобрести одежду.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:25

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