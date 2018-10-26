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ОБСЕ: Нет прямых доказательств вмешательства РФ в войну на Украине

Сотрудники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не нашли прямых доказательств вмешательства РФ в войну на Украине. Об этом накануне заявил первый замглавы миссии на Украине Александр Хуг в беседе с журналистами Foreign Policy.

ОБСЕ: Нет прямых доказательств вмешательства РФ в войну на Украине

Сотрудники ОБСЕ заметили в Донбассе присутствие военных с опознавательными знаками РФ, ФРГ, Испании и некоторых других стран. И этот факт не означает, что военнослужащие из этих государств специально прибыли на Украину для участия в боевых действиях. Военную форму любой страны можно приобрести, где угодно, отметили в СММ.

«Касательно того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (вмешательства России, — ред.)», — заявил Александр Хуг.

С 2014 года ряд зарубежных стран обвиняют Москву в ведении войны против Украины и в «оккупации» Донбасса.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:45

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