ОБСЕ: Нет прямых доказательств вмешательства РФ в войну на Украине

«Касательно того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (вмешательства России, — ред.)», — заявил Александр Хуг.





Сотрудники ОБСЕ заметили в Донбассе присутствие военных с опознавательными знаками РФ, ФРГ, Испании и некоторых других стран. И этот факт не означает, что военнослужащие из этих государств специально прибыли на Украину для участия в боевых действиях. Военную форму любой страны можно приобрести, где угодно, отметили в СММ.С 2014 года ряд зарубежных стран обвиняют Москву в ведении войны против Украины и в «оккупации» Донбасса.