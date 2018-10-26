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Прохор Шаляпин отказался забрать отца из психиатрической больницы

Прохор Шаляпин отказывается забирать своего отца из психиатрической больницы. Недавно певец навестил своего родителя в Волгограде, об этом он рассказал на передаче «Прямой эфир».

Прохор Шаляпин отказался забрать отца из психиатрической больницы

Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цимбарлюк-Романовской побывали на родине артиста. Изначально пара уверяла, что у них дружеские отношения, но теперь они не скрывают, что их дружба переросла в роман. Певец познакомил возлюбленную со своей мамой Еленой Колесниковой, а недавно они вместе ездили в Волгоград, где навестили отца Андрея Захарченко, который уже много лет находится в психиатрической больнице. Прохор привёз родителю гостинцы и познакомил с Виталиной.

Во время общения отец попросил, чтобы певец оформил над ним опекунство, тогда его могли бы выпустить из клиники, но Прохор Шаляпин отказался это делать, так как не может взять ответственность за его поведение. По словам артиста, родитель уже несколько раз покидал клинику, после чего начинал злоупотреблять алкоголем, поэтому он опасается, что это повторится.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:00

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