Сломанная нога помогла американцу выиграть миллион долларов





87-летнего Эрла Ливингстона доставили в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь. Но потом мужчина пожаловался, что собирался купить лотерейный билет. Персонал клиники посочувствовал старику, и кто-то купил ему лотерейный билет. А чтобы играть было более интересно, многие решили скинуться сразу на пачку билетов, чтобы потом разделить выигрыш.К радости сообщества, один из билетов действительно взял джек-пот и принес милион долларов выигрыша. И хотя главному виновнику событий сейчас требуется серьезная операция на шейке бедра, мужчина говорит, что он счастлив, и благодарит Бога.