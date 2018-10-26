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Сломанная нога помогла американцу выиграть миллион долларов

Житель штата Нью-Джерси (США) шел в магазин, когда неудачно упал и сломал ногу. Но этот несчастный случай позволил ему выиграть в лотерею миллион долларов, о чем пишет издание WCAU-TV.

Сломанная нога помогла американцу выиграть миллион долларов

87-летнего Эрла Ливингстона доставили в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь. Но потом мужчина пожаловался, что собирался купить лотерейный билет. Персонал клиники посочувствовал старику, и кто-то купил ему лотерейный билет. А чтобы играть было более интересно, многие решили скинуться сразу на пачку билетов, чтобы потом разделить выигрыш.

К радости сообщества, один из билетов действительно взял джек-пот и принес милион долларов выигрыша. И хотя главному виновнику событий сейчас требуется серьезная операция на шейке бедра, мужчина говорит, что он счастлив, и благодарит Бога.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:45

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