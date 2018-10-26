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Виктория Боня показала лицо без макияжа

Внешность Виктории Бони у многих вызывает зависть и восхищение. И несмотря на то, что звезда в повседневной жизни не пользуется декоративной косметикой, поклонники с удовольствием делают с ней совместные снимки.

В Сети появилось фото, где Виктория запечатлена с неким Юрием в Монте-Карло. 38-летняя модель и актриса запечатлена без яркого макияжа на лице и в простой удобной одежде.

Виктория Боня показала лицо без макияжа

Молодой человек разместил снимок в своем Instagram и отметил в комментарии, что Боня любезно согласилась позировать.

Мужчина был польщен, а пользователи очередной раз признали, что Виктория обладательница отличной фигуры, за которой тщательно следит. Знаменитость часто посещает спортзал и придерживается здорового образа жизни. Также Боне не чужды услуги косметолога, а некоторое время назад она даже увлеклась сыроедением, правда, потом бросила эту затею.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:11

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