Виктория Боня показала лицо без макияжа
Внешность Виктории Бони у многих вызывает зависть и восхищение. И несмотря на то, что звезда в повседневной жизни не пользуется декоративной косметикой, поклонники с удовольствием делают с ней совместные снимки.
В Сети появилось фото, где Виктория запечатлена с неким Юрием в Монте-Карло. 38-летняя модель и актриса запечатлена без яркого макияжа на лице и в простой удобной одежде.
Молодой человек разместил снимок в своем Instagram и отметил в комментарии, что Боня любезно согласилась позировать.
Мужчина был польщен, а пользователи очередной раз признали, что Виктория обладательница отличной фигуры, за которой тщательно следит. Знаменитость часто посещает спортзал и придерживается здорового образа жизни. Также Боне не чужды услуги косметолога, а некоторое время назад она даже увлеклась сыроедением, правда, потом бросила эту затею.
В Сети появилось фото, где Виктория запечатлена с неким Юрием в Монте-Карло. 38-летняя модель и актриса запечатлена без яркого макияжа на лице и в простой удобной одежде.
Молодой человек разместил снимок в своем Instagram и отметил в комментарии, что Боня любезно согласилась позировать.
Мужчина был польщен, а пользователи очередной раз признали, что Виктория обладательница отличной фигуры, за которой тщательно следит. Знаменитость часто посещает спортзал и придерживается здорового образа жизни. Также Боне не чужды услуги косметолога, а некоторое время назад она даже увлеклась сыроедением, правда, потом бросила эту затею.