Виктория Боня показала лицо без макияжа





В Сети появилось фото, где Виктория запечатлена с неким Юрием в Монте-Карло. 38-летняя модель и актриса запечатлена без яркого макияжа на лице и в простой удобной одежде.Молодой человек разместил снимок в своем Instagram и отметил в комментарии, что Боня любезно согласилась позировать.Мужчина был польщен, а пользователи очередной раз признали, что Виктория обладательница отличной фигуры, за которой тщательно следит. Знаменитость часто посещает спортзал и придерживается здорового образа жизни. Также Боне не чужды услуги косметолога, а некоторое время назад она даже увлеклась сыроедением, правда, потом бросила эту затею.