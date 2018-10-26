В Twitter опубликовали самый раздражающий видеоролик 2018 года
Самый раздражающий видеоролик 2018 года опубликовали в Twitter. На кадрах демонстрируется процесс посещения веб-сайта.
Начинается видеоролик с загрузки главной страницы, на которой пользователям предлагается нажать кнопку «Войти». После этого появляется push-уведомление на подписку, затем браузер предлагает сделать страницу стартовой, теперь пользователю нужно заполнить форму для ввода даты рождения, так как доступ к сайту ограничен по возрасту. Следующим шагом является заполнение необходимых полей.
Завершается запись тем, что на странице появляется сообщение об ошибке загрузки. В комментариях подписчики автора видеоролика подтверждают, что в их практике происходит аналогичная ситуация. Видеоролик посмотрели 759 тысяч пользователей сети. Также в Сети имеется и русская версия этого раздражающего видеоряда.
Начинается видеоролик с загрузки главной страницы, на которой пользователям предлагается нажать кнопку «Войти». После этого появляется push-уведомление на подписку, затем браузер предлагает сделать страницу стартовой, теперь пользователю нужно заполнить форму для ввода даты рождения, так как доступ к сайту ограничен по возрасту. Следующим шагом является заполнение необходимых полей.
Завершается запись тем, что на странице появляется сообщение об ошибке загрузки. В комментариях подписчики автора видеоролика подтверждают, что в их практике происходит аналогичная ситуация. Видеоролик посмотрели 759 тысяч пользователей сети. Также в Сети имеется и русская версия этого раздражающего видеоряда.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:15