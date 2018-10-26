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В Twitter опубликовали самый раздражающий видеоролик 2018 года

Самый раздражающий видеоролик 2018 года опубликовали в Twitter. На кадрах демонстрируется процесс посещения веб-сайта.

В Twitter опубликовали самый раздражающий видеоролик 2018 года

Начинается видеоролик с загрузки главной страницы, на которой пользователям предлагается нажать кнопку «Войти». После этого появляется push-уведомление на подписку, затем браузер предлагает сделать страницу стартовой, теперь пользователю нужно заполнить форму для ввода даты рождения, так как доступ к сайту ограничен по возрасту. Следующим шагом является заполнение необходимых полей.


Завершается запись тем, что на странице появляется сообщение об ошибке загрузки. В комментариях подписчики автора видеоролика подтверждают, что в их практике происходит аналогичная ситуация. Видеоролик посмотрели 759 тысяч пользователей сети. Также в Сети имеется и русская версия этого раздражающего видеоряда.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:15

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