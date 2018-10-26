Алика Смехова 11 лет хранит стволовые клетки своего младшего сына

Накануне на странице звезды появилась фотография, на которой она запечатлена с маленьким сыном Макаром. В описании к снимку Алика Смехова сообщила подписчикам, что в середине ноября её младшему наследнику исполнится 11 лет, а также она рассказала, что до сих пор хранит стволовые клетки мальчика, этот биоматериал в будущем можно использовать для лечения некоторых заболеваний. По словам актрисы, наука идёт вперёд, сейчас применение стволовых клеток значительно расширилось, они могут пригодиться в любой момент. В будущем артистка намерена передать биоматериал своему сыну, который сам за него станет нести ответственность.Поклонники Смеховой в комментариях выразили свою благодарность за откровенность, а также многие одарили актрису комплиментами. Архивный снимок звезды на данный момент набрал более 15 тысяч «лайков».