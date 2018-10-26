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Алика Смехова 11 лет хранит стволовые клетки своего младшего сына

Алика Смехова опубликовала в Instagram архивную фотографию с младшим сыном Макаром. Также актриса рассказала о том, что вот уже 11 лет хранит стволовые клетки сына, взятые при рождении из его пуповинной крови.

Алика Смехова 11 лет хранит стволовые клетки своего младшего сына

Накануне на странице звезды появилась фотография, на которой она запечатлена с маленьким сыном Макаром. В описании к снимку Алика Смехова сообщила подписчикам, что в середине ноября её младшему наследнику исполнится 11 лет, а также она рассказала, что до сих пор хранит стволовые клетки мальчика, этот биоматериал в будущем можно использовать для лечения некоторых заболеваний. По словам актрисы, наука идёт вперёд, сейчас применение стволовых клеток значительно расширилось, они могут пригодиться в любой момент. В будущем артистка намерена передать биоматериал своему сыну, который сам за него станет нести ответственность.

Поклонники Смеховой в комментариях выразили свою благодарность за откровенность, а также многие одарили актрису комплиментами. Архивный снимок звезды на данный момент набрал более 15 тысяч «лайков».



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:49

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