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Александр Гринев в Instagram намекнул на роман с Ольгой Бузовой

Многие уже в курсе того, что популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова так и не смогла отыскать свою вторую половинку на шоу, которое для нее организовал ТНТ-канал. Как известно, его победитель Денис Лебедев в реальной жизни оказался не тем человеком, каким показывал себя во время съемок, а потому девушка прекратила с ним всякое общение.

Однако, стоит отметить, что не только «сыровару» удалось обратить на себя внимание главной героини «Замуж за Бузову». Очень близок к победе был Александр Гринев, который несколько часов назад признался своим поклонникам в социальной сети Instgaram, что продолжает общаться с Олей, однако не уточнил, в каком формате проходят их беседы.

Александр Гринев в Instagram намекнул на роман с Ольгой Бузовой

«Самый распространенный и топовый вопрос. Ответ на него будет следующий: да, мы с Олей общаемся, но в каком формате, по некоторым соображениям, я вам рассказывать сейчас не могу», - сообщил молодой человек, чем очень заинтриговал публику.

Напомним, что Бузова не скрывала своей симпатии к Гриневу и по ходу шоу несколько раз спасала его от ухода, желая провести с ним еще несколько свиданий, но потом она заявила зрителям, что парень стал ее самым большим разочарованием, а после завершения проекта поняла, что допустила ошибку.

Александр Гринев в Instagram намекнул на роман с Ольгой Бузовой

«Саша, спасибо тебе за те эмоции, которые ты мне подарил. Я ещё раз убеждаюсь в том, что недосказанность, отсутствие четких объяснений может многое разрушить, в первую очередь, доверие. Но прошло время и многое расставило по своим местам. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Я помню нашу первую встречу и момент прощания», - написала теледива в своем микроблоге.

После слов Гринева многие фолловеры с нетерпением ждут продолжение истории двух влюбленных в надежде, что у молодого человека хватит сил, слов и терпения, чтобы добиться Бузову и сделать ее счастливой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:08

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