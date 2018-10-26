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Инженеры Continental рассказали о технологии обрезиненных шипов ContiFlexStud

Компания Continental решила раскрыть некоторую информацию о своей технологии обрезиненных шипов ContiFlexStud. Представители немецкого бренда сообщили, что их новая продукция, выполненная совершенно по-другому (если сравнивать с классическими покрышками), будет обладать более лучшими сцепными свойствами на льду.

Инженеры Continental рассказали о технологии обрезиненных шипов ContiFlexStud

Помимо этого, новые шины станут меньше шуметь и разрушать асфальтовое покрытие. По словам руководителя отдела разработки зимних покрышек Continental Марко Джеллингса, обычная шина не может полностью проникнуть в лед на дороге из-за жесткого алюминиевого корпуса. Впрочем, эта проблема решается благодаря обрезиненным шипам ContiFlexStuds, позволяющим твердосплавным наконечникам глубже вонзаться в лед.

Исследования показали, что шипы увеличивают сцепление со льдом более чем на 6%, поэтому можно смело говорить о прорыве с точки зрения активной безопасности. Кроме того, разработчикам удалось практически исключить потерю шипов при эксплуатации шин. Покрышки Continental под названием IceContact2 уже доступны на немецком рынке, однако лишь в едином типоразмере - 235/45 R18.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:00

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