Инженеры Continental рассказали о технологии обрезиненных шипов ContiFlexStud





Помимо этого, новые шины станут меньше шуметь и разрушать асфальтовое покрытие. По словам руководителя отдела разработки зимних покрышек Continental Марко Джеллингса, обычная шина не может полностью проникнуть в лед на дороге из-за жесткого алюминиевого корпуса. Впрочем, эта проблема решается благодаря обрезиненным шипам ContiFlexStuds, позволяющим твердосплавным наконечникам глубже вонзаться в лед.Исследования показали, что шипы увеличивают сцепление со льдом более чем на 6%, поэтому можно смело говорить о прорыве с точки зрения активной безопасности. Кроме того, разработчикам удалось практически исключить потерю шипов при эксплуатации шин. Покрышки Continental под названием IceContact2 уже доступны на немецком рынке, однако лишь в едином типоразмере - 235/45 R18.