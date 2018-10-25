Дарья Друзьяк передумала делать аборт, и беременность может закончиться плачевно

«Открылось кровотечение на эфире. Причина тому постоянный стресс. Врачи остановили кровотечение, и я вместе с мамой улетела домой в Белгород, там я наблюдалась у врача. По возвращению в Москву я встала на учёт в клинику и стою на дневном стационаре. Моим здоровьем и здоровьем малыша занимаются специалисты. К сожалению, состояние до сих пор не стабильное», - рассказала бывшая звезда телестройки.

«Большое спасибо вам, мои подписчики, очень много напутствий от будущих и уже мамочек. От девушек, которые побывали в такой же ситуации, как и я. Особенно от вас мне нужна помощь. Кто сталкивался с угрозой выкидыша, расскажите пожалуйста, как вы с этим справились?», - подытожила Даша.





Пару часов назад на своей странице в социальной сети Instagram Даша опубликовала огромный пост, в котором ответила на большинство поступающих от публики вопросов.Она заявила, что действительно беременна от Александра Серова, и никакого выкидыша у нее не было.Друзьяк призналась, что у нее была мысль сделать аборт. И родственники поддержали бы ее выбор, но она решила оставить ребенка. От знаменитого отца ее будущего дитя ей ничего не нужно. Единственное, чего она искренне хочет, чтоб малыш перенял у мужчины его певческий талант, а не бесчеловечность.Также девушка отметила, что с болью вспоминает все те плохие моменты, которые ей пришлось пережить за последние несколько месяцев. Более того, она пообещала в следующих постах более подробно рассказать и показать, как над ней издевались – угрожали, били, преследовали и даже держали взаперти.Все это она намерена сделать для того, чтобы публика узнала правду, так как вокруг нее собралось слишком много вранья и несправедливости.Стоит сказать, что далеко не все пользователи Сети поверили в ее слова. Некоторые решили, что Друзьяк захотела получить еще немного денег на скандале с Александром Серовым, а потому сейчас у ее спектакля начнется второй акт.