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Производитель часов Orient намерен запретить реализацию смарт-часов Samsung Galaxy Watch

Японский бренд по производству часов Orient подаст в суд на корпорацию Samsung из-за принадлежавшей ей торговой марки. Дело в том, что впервые марку Galaxy зарегистрировала именно компания из Японии более 30 лет назад.

Производитель часов Orient намерен запретить реализацию смарт-часов Samsung Galaxy Watch

Начиная с 1984 года специалистами было выпущено сразу несколько моделей часов данного бренда. Помимо Galaxy, существовали и более элитные часы под названием Galaxy Gold. В японской компании сделали вывод, что реклама Galaxy Watch как часов Samsung – противозаконна, поскольку способствует недобросовестной конкуренции, нарушая при этом закон о товарном знаке.

Orient потребует снять с продажи Samsung Galaxy Watch, однако их иск уже обладает, возможно, ключевым упущением. Оказывается, Samsung Galaxy Watch запатентовали как электронный гаджет, а вот Orient Galaxy отнесли к категории ювелирных изделий. И эта разница может сыграть роковую роль для японской компании и ее стремления добиться справедливости.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00

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