Производитель часов Orient намерен запретить реализацию смарт-часов Samsung Galaxy Watch
Японский бренд по производству часов Orient подаст в суд на корпорацию Samsung из-за принадлежавшей ей торговой марки. Дело в том, что впервые марку Galaxy зарегистрировала именно компания из Японии более 30 лет назад.
Начиная с 1984 года специалистами было выпущено сразу несколько моделей часов данного бренда. Помимо Galaxy, существовали и более элитные часы под названием Galaxy Gold. В японской компании сделали вывод, что реклама Galaxy Watch как часов Samsung – противозаконна, поскольку способствует недобросовестной конкуренции, нарушая при этом закон о товарном знаке.
Orient потребует снять с продажи Samsung Galaxy Watch, однако их иск уже обладает, возможно, ключевым упущением. Оказывается, Samsung Galaxy Watch запатентовали как электронный гаджет, а вот Orient Galaxy отнесли к категории ювелирных изделий. И эта разница может сыграть роковую роль для японской компании и ее стремления добиться справедливости.
Начиная с 1984 года специалистами было выпущено сразу несколько моделей часов данного бренда. Помимо Galaxy, существовали и более элитные часы под названием Galaxy Gold. В японской компании сделали вывод, что реклама Galaxy Watch как часов Samsung – противозаконна, поскольку способствует недобросовестной конкуренции, нарушая при этом закон о товарном знаке.
Orient потребует снять с продажи Samsung Galaxy Watch, однако их иск уже обладает, возможно, ключевым упущением. Оказывается, Samsung Galaxy Watch запатентовали как электронный гаджет, а вот Orient Galaxy отнесли к категории ювелирных изделий. И эта разница может сыграть роковую роль для японской компании и ее стремления добиться справедливости.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00