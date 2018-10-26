Производитель часов Orient намерен запретить реализацию смарт-часов Samsung Galaxy Watch





Начиная с 1984 года специалистами было выпущено сразу несколько моделей часов данного бренда. Помимо Galaxy, существовали и более элитные часы под названием Galaxy Gold. В японской компании сделали вывод, что реклама Galaxy Watch как часов Samsung – противозаконна, поскольку способствует недобросовестной конкуренции, нарушая при этом закон о товарном знаке.Orient потребует снять с продажи Samsung Galaxy Watch, однако их иск уже обладает, возможно, ключевым упущением. Оказывается, Samsung Galaxy Watch запатентовали как электронный гаджет, а вот Orient Galaxy отнесли к категории ювелирных изделий. И эта разница может сыграть роковую роль для японской компании и ее стремления добиться справедливости.