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Приложение CX Unity от Oracle поможет брендам устранить пробелы в портрете клиентов

Разработчики компании Oracle анонсировали выход нового продукта CX Unity, который поможет брендам устранить пробелы в портрете клиентов. Благодаря ему потребители получат уникальный подход к управлению клиентскими базами и позволит предоставлять клиентам своевременный и релевантный опыт.

Приложение CX Unity от Oracle поможет брендам устранить пробелы в портрете клиентов

Эксперты отмечают, что существующие на рынке приложения построены вокруг линейного «пути клиента» и сфокусированы лишь на интеграции приложения для продаж, сервисного обслуживания и маркетинга. Благодаря Oracle CX Unity бренды смогут использовать более мощные и практически применимые аналитические механизмы, которые привязаны к контексту и продвижению в режиме реального времени.

Исполнительный вице-президент и генеральный директор направления Oracle CX Cloud Роб Таркофф отмечает, что длительное время технологическая индустрия фокусировалась на статичном и предсказуемом пути клиента. Однако для понимания клиентского опыта компаниям необходимо менять подход. В первую очередь, необходимо признать тот факт, что взаимодействие с клиентом непредсказуемо, и такие понятия как фиксированный и всесторонний взгляд на клиента отсутствуют. На данный момент потребители подвижны и капризны, а идеи находятся в постоянном движении. На сегодняшний день любой бизнес требует оперативности и наличия выбора.

В Oracle CX Unity объединены онлайн, оффлайн и сторонние источники клиентских данных для создания единого и динамичного представления о клиенте. Данная уникальная структура использует алгоритмы машинного обучения для определения оптимального бизнес-процесса. Благодаря данному продукту предприниматели могут увеличить продажи повысить прибыль и удовлетворенность клиента.

Oracle CX Unity интегрировано с системой Oracle Customer Experience (CX) Cloud, что позволяет анализировать взаимодействие с клиентом в каждой точке. Также продукт упростит IT-инфраструктуру и позволит достигнуть ощутимых бизнес-результатов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:46

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