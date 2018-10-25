BMW X5 получит обвес M Performance Parts





Новый обвес включает в себя декоративные элементы из карбона на боковых порогах, корпусе боковых зеркал, заднем диффузоре и крыльях. Внедорожник оснащен колесными дисками из легкого сплава диаметром 22 дюйма, спортивными тормозами с четырьмя поршнями спереди и красными суппортами.Также в салоне установлено новое рулевое колесо спортивного вида и обтянутое алькантарой, с красной меткой и отметкой «на 12 часов». Также доступны карбоновые подрулевые «лепестки» переключения передач.Новую модификацию кроссовера BMW X5 презентовали летом текущего года. Производство автомобиля налажено на предприятии в Спартанберге. Кроссовер построен на базе платформы CLAR, на которой уже построен седан 7-Series и флагманский вседорожник X7. Благодаря новому шасси автомобиль можно оснастить активными стабилизаторами поперечной устойчивости и полноупровляемым шасси.