Дарья Пынзарь забыла втянуть живот для фото
Не секрет, что бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Дарью Пынзарь нередко критикуют подписчики в социальной сети Instagram за неудачные фотографии. Несколько дней назад в одной из публикаций они разглядели волосы на ее ногах и «прыщ», который потом оказался обычной родинкой.
На этот раз девушке «повезло» не меньше, ведь на новом снимке в купальнике она, по мнению публики, забыла втянуть живот, и теперь все увидели, как он выглядит на самом деле.
Вот только Даша, судя по всему, не спешит отвечать своим критикам и продолжает размещать в своем микроблоге фотографии в купальниках с разных ракурсом на зло недоброжелателям и на радость фанатам.
Стоит отметить, что совсем скоро к Пынзарь приедет супруг, и у детей начнутся осенние каникулы. Дабы не тратить такую возможность – побыть всей семьей вместе, они планируют отправиться в Таиланд, куда в будущем хотят переехать жить.
На этот раз девушке «повезло» не меньше, ведь на новом снимке в купальнике она, по мнению публики, забыла втянуть живот, и теперь все увидели, как он выглядит на самом деле.
«Она живот забыла втянуть», «Какая-то кожа дряблая стала. Стареете, Дарья», «А животик-то висит», «Поправилась Дашка на заморских харчах», «Не худышка уже конечно, но выглядит все равно отменно, надо отдать ей должное», - высказались хейтеры.
Вот только Даша, судя по всему, не спешит отвечать своим критикам и продолжает размещать в своем микроблоге фотографии в купальниках с разных ракурсом на зло недоброжелателям и на радость фанатам.
Стоит отметить, что совсем скоро к Пынзарь приедет супруг, и у детей начнутся осенние каникулы. Дабы не тратить такую возможность – побыть всей семьей вместе, они планируют отправиться в Таиланд, куда в будущем хотят переехать жить.
«Скоро каникулы у детей. Сначала едем в отель на несколько дней, потом приедет папа, в планах съездить в аквапарк на несколько дней (Артём просится), далее хотим посетить Измир (рассматриваем его для проживания), и, конечно, море и солнце», - рассказала своим подписчикам девушка.