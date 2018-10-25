АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Дарья Пынзарь забыла втянуть живот для фото

Не секрет, что бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Дарью Пынзарь нередко критикуют подписчики в социальной сети Instagram за неудачные фотографии. Несколько дней назад в одной из публикаций они разглядели волосы на ее ногах и «прыщ», который потом оказался обычной родинкой.

На этот раз девушке «повезло» не меньше, ведь на новом снимке в купальнике она, по мнению публики, забыла втянуть живот, и теперь все увидели, как он выглядит на самом деле.

Дарья Пынзарь забыла втянуть живот для фото

«Она живот забыла втянуть», «Какая-то кожа дряблая стала. Стареете, Дарья», «А животик-то висит», «Поправилась Дашка на заморских харчах», «Не худышка уже конечно, но выглядит все равно отменно, надо отдать ей должное», - высказались хейтеры.

Вот только Даша, судя по всему, не спешит отвечать своим критикам и продолжает размещать в своем микроблоге фотографии в купальниках с разных ракурсом на зло недоброжелателям и на радость фанатам.

Дарья Пынзарь забыла втянуть живот для фото

Стоит отметить, что совсем скоро к Пынзарь приедет супруг, и у детей начнутся осенние каникулы. Дабы не тратить такую возможность – побыть всей семьей вместе, они планируют отправиться в Таиланд, куда в будущем хотят переехать жить.

«Скоро каникулы у детей. Сначала едем в отель на несколько дней, потом приедет папа, в планах съездить в аквапарк на несколько дней (Артём просится), далее хотим посетить Измир (рассматриваем его для проживания), и, конечно, море и солнце», - рассказала своим подписчикам девушка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Известный терапевт рассказал, как защитить
Астрономы: На Марсе второй месяц не исчезает
Ученые назвали неожиданную опасность высокого
Дарья Друзьяк передумала делать аборт, и
Приложение CX Unity от Oracle поможет брендам
BMW X5 получит обвес M Performance Parts
Александр Кержаков забил на решение суда и не
Дарья Пынзарь забыла втянуть живот для фото
Ксения Собчак составила рейтинг самых сексуальных
Светлана Лобода после операции на почке сразу
Состоялся анонс бюджетного смартфона Meizu Note 8
Маск утвердил финальный прототип
Известный кардиолог рассказал, как сохранить
Камера Ricoh WG-60 может снимать на глубинах до
Иосиф Оганесян пока не готов к появлению детей
Политолог прокомментировал резолюцию
Иосиф Оганесян и Александра Черно хотят занять
Мышь HP USB Fingerprint Mouse умеет сканировать
Конюхов за 5 дней планирует облететь вокруг Земли
На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся
Сотрудники NASA объявили о безвозвратной потере
Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и
Знаток моды Александр Васильев публично ответил
В Северной Америке найдено древнейшее оружие
Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят
AMD прекратила развитие 32-битных драйверов Radeon
Старый советский «Вий» вошел в сотню лучших
Регина Тодоренко в Instagram поздравила Влада
В России поднялись цены на семь популярных
Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся
Просмотреть все новости