Дарья Пынзарь забыла втянуть живот для фото

«Она живот забыла втянуть», «Какая-то кожа дряблая стала. Стареете, Дарья», «А животик-то висит», «Поправилась Дашка на заморских харчах», «Не худышка уже конечно, но выглядит все равно отменно, надо отдать ей должное», - высказались хейтеры.

«Скоро каникулы у детей. Сначала едем в отель на несколько дней, потом приедет папа, в планах съездить в аквапарк на несколько дней (Артём просится), далее хотим посетить Измир (рассматриваем его для проживания), и, конечно, море и солнце», - рассказала своим подписчикам девушка.





На этот раз девушке «повезло» не меньше, ведь на новом снимке в купальнике она, по мнению публики, забыла втянуть живот, и теперь все увидели, как он выглядит на самом деле.Вот только Даша, судя по всему, не спешит отвечать своим критикам и продолжает размещать в своем микроблоге фотографии в купальниках с разных ракурсом на зло недоброжелателям и на радость фанатам.Стоит отметить, что совсем скоро к Пынзарь приедет супруг, и у детей начнутся осенние каникулы. Дабы не тратить такую возможность – побыть всей семьей вместе, они планируют отправиться в Таиланд, куда в будущем хотят переехать жить.