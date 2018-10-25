Ксения Собчак составила рейтинг самых сексуальных российских чиновников





Знаменитая телеведущая и политик хочет показать своим рейтингом сексуальности, что среди российских политиков и чиновников немало симпатичных мужчин.На первом месте оказался состоящий в одной партии с Ксенией. Руководитель Московского экспортного центразанял второе место. «Почетное» третье место от Ксении удостоился вице-мэр Москвы, которого Собчак прозвала «арийцем».Дальше по списку, с четвертого по десятое места заняли следующие чиновники:Рейтинг секс-символов отечественных политиков Ксения опубликовала в своем Telegram-канале.Собчак каждого участника рейтинга сопровождала множеством комплиментов. Парфенчикова она назвала зрелым братом Марлона Брандо, «породистым красавцем» ознаменовала Михаила Ведерникова.