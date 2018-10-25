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Ксения Собчак составила рейтинг самых сексуальных российских чиновников

У чиновников появился рейтинг сексуальности под авторством Ксении Собчак.

Знаменитая телеведущая и политик хочет показать своим рейтингом сексуальности, что среди российских политиков и чиновников немало симпатичных мужчин.

Ксения Собчак составила рейтинг самых сексуальных российских чиновников

На первом месте оказался состоящий в одной партии с Ксенией Дмитрий Гудков. Руководитель Московского экспортного центра Кирилл Ильичев занял второе место. «Почетное» третье место от Ксении удостоился вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, которого Собчак прозвала «арийцем».

Дальше по списку, с четвертого по десятое места заняли следующие чиновники:

4. Помощник президента – Владислав Сурков
5. Министр энергетики - Александр Новак
6. Депутат Госдумы - Сергей Боярский
7. Губернатор Псковской области - Михаил Ведерников
8. Губернатор Республики Карелия - Артур Парфенчиков
9. Губернатор Калининградской области - Антон Алиханов.
10. Министр связи и массовых коммуникаций – Николай Никифоров.

Ксения Собчак составила рейтинг самых сексуальных российских чиновников

Рейтинг секс-символов отечественных политиков Ксения опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак каждого участника рейтинга сопровождала множеством комплиментов. Парфенчикова она назвала зрелым братом Марлона Брандо, «породистым красавцем» ознаменовала Михаила Ведерникова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:04

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