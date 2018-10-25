Александр Кержаков забил на решение суда и не возвращает сына бывшей жене

Вместо того, чтобы вернуть полугодовалого ребенка бывшей жене, Кержаков принялся возмущаться в Instagram, негодуя на решение судей. А малыш, судя по фотографиям, остается у своего отца.Александр Кержаков в свое время благополучно забрал своего первого сына от первой супруги, лишив родительницу прав на ребенка. Подобное поведение в отношении с Миланой Тюльпановой себя не оправдало: суд встал на сторону матери, что очень не понравилось спортсмену.Кержаков заявил, что судьи не учитывали интересы маленького мальчика, а свою бывшую супругу снова обвинил в склонности к алкоголизму.