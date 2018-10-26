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Разработчики представили новые умные часы Mobvoi TicWatch C2

Разработчики компании Mobvoi представили новые умные часы TicWatch C2. Стоимость устройства составляет 200 долларов.

Разработчики представили новые умные часы Mobvoi TicWatch C2

Эксперты отмечают, что гаджет является типичным представителем смарт-часов, работающего на базе операционной системы Wear OS. Они оснащены старым процессором SoC Snapdragon Wear 2100. По мнению специалистов, данный факт вызывает недоумение, поскольку уже давно на рынке есть новый микрочип Snapdragon Wear 3100.

Mobvoi TicWatch C2 имеет AMOLED-дисплей диаметром 1,3 дюйма разрешением 360х360 пикселей. Устройство оснащено датчиком ЧСС, защитой воды и пыли по стандарту IP68, модулем NFS, а одного заряда аккумуляторной батареи хватит для автономной работы на протяжении двух дней.

Гаджет вышел в трех цветовых вариантах корпуса: серебристый Platinum, чёрный Onyx и золотой Rose Gold. Последняя модификация имеет меньшие габариты - 42,8 х 42,8 х 12,8 миллиметров против 42,8 х 42,8 х 13,1 миллиметров, а также более узкий ремешок (18 против 20 миллиметров). Кроме того, у модели немного другой дизайн кнопок, что делает данную версию более женственной.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:00

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