В Сети появилось видео заезда Mercedes-AMG GT 63 S на Нюрбургринге





По информации представителя немецкого автоконцерна, Jaguar XE SV Project 8 всё равно движется более медленно, чем их модель, даже несмотря на наличие у первой машины рулонной клетки в качестве части 2-местного трек-пакета, что снизило её вес. Специалисты не совсем согласны с этим утверждением, считая Jaguar немного быстрее.В Mercedes-Benz же назвали AMG GT 63 S «самой быстрой полноценной 4-местной серийной машиной, когда-либо покорявшей легендарную немецкую «северную петлю».