В Сети появилось видео заезда Mercedes-AMG GT 63 S на Нюрбургринге
В Германии прошли испытания 4-дверной модели Mercedes-Benz AMG GT 63 S. Машине удалось проехать всю трассу Нюрбургринга всего лишь за 7,25 минуты, установив рекорд. Эксперты отмечают, что очень хороший результат, особенно для модели с четырьмя дверьми и таким же числом пассажирских мест.
По информации представителя немецкого автоконцерна, Jaguar XE SV Project 8 всё равно движется более медленно, чем их модель, даже несмотря на наличие у первой машины рулонной клетки в качестве части 2-местного трек-пакета, что снизило её вес. Специалисты не совсем согласны с этим утверждением, считая Jaguar немного быстрее.
В Mercedes-Benz же назвали AMG GT 63 S «самой быстрой полноценной 4-местной серийной машиной, когда-либо покорявшей легендарную немецкую «северную петлю».
По информации представителя немецкого автоконцерна, Jaguar XE SV Project 8 всё равно движется более медленно, чем их модель, даже несмотря на наличие у первой машины рулонной клетки в качестве части 2-местного трек-пакета, что снизило её вес. Специалисты не совсем согласны с этим утверждением, считая Jaguar немного быстрее.
В Mercedes-Benz же назвали AMG GT 63 S «самой быстрой полноценной 4-местной серийной машиной, когда-либо покорявшей легендарную немецкую «северную петлю».
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:00