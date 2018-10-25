Светлана Лобода после операции на почке сразу вышла в Instagram

Вчера Светлану Лободу в бессознательном состоянии доставили в больницу прямо с репетиции. С обструкцией почки певица отправилась на операционный стол. На сегодняшний день состояние артистки стабильно, врачи прописали ей постельный режим. В связи с этим концерты в Москве, запланированные на конец этого месяца, перенесены.Сегодня Лобода в своем микроблоге Instagram опубликовала фотографию с палаты, где она лежит под капельницей. Внизу под снимком певица написала, что плачет от обиды, поскольку у жизни свои планы. Она готовила концертную программу на протяжении последних 6 месяцев, чтобы выступить перед ними и порадовать. Она рассказала, что острый камень в почке потребовал срочного оперативного вмешательства хирургов. Певица поблагодарила всех за поддержку и добрые слова, после чего пообещала спеть вместе.