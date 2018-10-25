АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Иосиф Оганесян пока не готов к появлению детей

По словам участника телепроекта «Дом-2» Иосифа Оганесяна, к появлению детей нужно быть готовым.

И надо быть готовым не только в моральном и финансовом плане, но и немаловажно подготовиться физически.

Иосиф Оганесян пока не готов к появлению детей

«Дети - это более чем важный шаг, к которому нужно подойти со всей ответственностью и желанием. На данный момент у меня еще не слишком твердая почва под ногами, и я понимаю, что пока не готов», - говорит возлюбленный Александры Черно.

Молодой человек отмечает, что нужно отвечать за собственные желания, необходимо быть готовым как психологически, так и физически.

Его пассия постоянно твердит парню«я готова», и он видит, что Саша хочет детей. Но это у нее лишь желание, уверен Иосиф, и девушка не в полной мере воспринимает проблемы, которые могут возникнуть потом.

Иосиф Оганесян пока не готов к появлению детей

Оганесян говорит, что, может быть, это и правильно, но сам он с этим абсолютно не согласен.

«Может, она пытается таким образом удержать меня окончательно и бесповоротно», - сомневается участник телепроекта в своем отцовстве.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Состоялся анонс бюджетного смартфона Meizu Note 8
Маск утвердил финальный прототип
Известный кардиолог рассказал, как сохранить
Камера Ricoh WG-60 может снимать на глубинах до
Иосиф Оганесян пока не готов к появлению детей
Политолог прокомментировал резолюцию
Иосиф Оганесян и Александра Черно хотят занять
Мышь HP USB Fingerprint Mouse умеет сканировать
Конюхов за 5 дней планирует облететь вокруг Земли
На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся
Сотрудники NASA объявили о безвозвратной потере
Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и
Знаток моды Александр Васильев публично ответил
В Северной Америке найдено древнейшее оружие
Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят
AMD прекратила развитие 32-битных драйверов Radeon
Старый советский «Вий» вошел в сотню лучших
Регина Тодоренко в Instagram поздравила Влада
В России поднялись цены на семь популярных
Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный
Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе
В Красноярском крае привидение год воровало
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского соревнуется с
Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за
Новый экзоскелет поможет снизить затраты энергии
Дарья Пынзарь не получает удовольствия от занятий
Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за
Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит
Компания Hyundai анонсировала премьеру
Просмотреть все новости