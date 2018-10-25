Иосиф Оганесян пока не готов к появлению детей

«Дети - это более чем важный шаг, к которому нужно подойти со всей ответственностью и желанием. На данный момент у меня еще не слишком твердая почва под ногами, и я понимаю, что пока не готов», - говорит возлюбленный Александры Черно.

«Может, она пытается таким образом удержать меня окончательно и бесповоротно», - сомневается участник телепроекта в своем отцовстве.





И надо быть готовым не только в моральном и финансовом плане, но и немаловажно подготовиться физически.Молодой человек отмечает, что нужно отвечать за собственные желания, необходимо быть готовым как психологически, так и физически.Его пассия постоянно твердит парню«я готова», и он видит, что Саша хочет детей. Но это у нее лишь желание, уверен Иосиф, и девушка не в полной мере воспринимает проблемы, которые могут возникнуть потом.Оганесян говорит, что, может быть, это и правильно, но сам он с этим абсолютно не согласен.