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Состоялся анонс бюджетного смартфона Meizu Note 8

25 октября в Китае был представлен новый смартфон Meizu Note 8. Речь идёт о бюджетном смартфоне с весьма тонкими рамками вокруг дисплея.

Состоялся анонс бюджетного смартфона Meizu Note 8

Девайс оснащён 6,0-дюймовым дисплеем IGZO с разрешением 2160 x 1080 пикселей, фронтальной и основной камерой на 8 и 12+5 Мп соответственно. В качестве процессора функционирует Qualcomm Snapdragon 632, количество ОЗУ и постоянной памяти составило 4 и 64 ГБ соответственно. Стоит выделить и наличие гибридного слота для 2 nanoSIM, а также стандартного 3,5-мм разъёма для наушников.

Автономность новинки примерно на 10% превышает показатель M6 Note с аккумулятором на 4000 мАч (хотя у самого Meizu Note 8 ёмкость батареи не превышает 3600 мАч). На гаджет установлена последняя версия ОС Android 8.1 Oreo. В Китае за смартфон придётся выложить около 185 долларов, на отечественном рынке модель следует ожидать уже через 2 месяца.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:45

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