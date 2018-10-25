Состоялся анонс бюджетного смартфона Meizu Note 8





Девайс оснащён 6,0-дюймовым дисплеем IGZO с разрешением 2160 x 1080 пикселей, фронтальной и основной камерой на 8 и 12+5 Мп соответственно. В качестве процессора функционирует Qualcomm Snapdragon 632, количество ОЗУ и постоянной памяти составило 4 и 64 ГБ соответственно. Стоит выделить и наличие гибридного слота для 2 nanoSIM, а также стандартного 3,5-мм разъёма для наушников.Автономность новинки примерно на 10% превышает показатель M6 Note с аккумулятором на 4000 мАч (хотя у самого Meizu Note 8 ёмкость батареи не превышает 3600 мАч). На гаджет установлена последняя версия ОС Android 8.1 Oreo. В Китае за смартфон придётся выложить около 185 долларов, на отечественном рынке модель следует ожидать уже через 2 месяца.