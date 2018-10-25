Камера Ricoh WG-60 может снимать на глубинах до 14 метров





Новый гаджет пришел на замену Ricoh WG-50. По внешнему виду новинка похожа на предшественницу. Это же касается и большинства технических характеристик. В новой разработке применяется датчик изображения CMOS с функцией обратной засветки. Оптический формат камеры составляет 1/2,3 дюйма, а разрешение — 16 Мп, работающей в паре с объективом с ЭФР 28–140 мм и максимальной диафрагмой F/3,5-F/5,5. Вокруг объектива находятся светодиоды, которые позволяют подсвечивать объект при макросъемке. Также Ricoh WG-60 снимает видео формата Full HD с кадровой частотой 30 к/с и HD с частотой до 120 к/с.Устройство защищено согласно требований формата IP68. Камера может снимать на глубине 14 метров на протяжении двух часов. Кроме того, работоспособность сохраняется и при падении с высоты 1,6 метра, а также при температуре -10 градусов Цельсия.Список оснащения включает в себя жидкокристаллический дисплей диагональю 2,7 дюйма, встроенную вспышку, эффективную на расстоянии 5,5 метров. Подключение к ПК осуществляется через порт USB 2.0 и HDMI-выход. Камера поддерживает карты памяти FlashAir, которые обеспечивают подключению к беспроводным сетям. Габариты девайса составляют 122,5 x 61,5 x 29,5 миллиметров при весе 193 грамма. Корпус выходит в черном и красном цветах. Стоимость камеры не называется.