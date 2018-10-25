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Иосиф Оганесян и Александра Черно хотят занять место супругов Дмитренко в «Доме-2»

Зрители телепроекта «Дом-2» давно ждали, когда две самые рейтинговые участницы Александра Черно и Ольга Рапунцель начнут ссориться из-за эфирного времени, вставляя друг другу палки в колеса. И вот эти времена настали.

Несколько дней назад на одном из шоу «Бородина против Бузовой» Саша буквально в пух и прах разбила свою самую главную соперницу, заявив, что она вместе со своим супругом Дмитрием Дмитренко слишком много на себя взяли: позволяют по-хамски себя вести с ведущими и абсолютно не уважают коллектив.

Иосиф Оганесян и Александра Черно хотят занять место супругов Дмитренко в «Доме-2»

Однако после эфира многие зрители поспешили напомнить пышнотелой девушке, как еще совсем недавно она и сама вела себя не лучшим образом, поэтому не имеет права судить Олю.

Впрочем, пользователи знают, с какой целью Саша пытается «растоптать» молодую мамочку. По их мнению, все дело в том, что она очень хочет занять ее место в периметре. Именно поэтому Черно пытается всеми силами заставить Оганесяна жениться на ней, а после зачать ребенка и родить, дабы пользоваться всеми благами телестройки в первые годы жизни малыша, как это сейчас делают супруги Дмитренко.

Иосиф Оганесян и Александра Черно хотят занять место супругов Дмитренко в «Доме-2»

Публика уверена, что девушке абсолютно наплевать на то, что у Оли с Димой не самая лучшая репутация, и они относятся больше к списку антигероев, чем героев «Дома-2», а все потому, что она с Иосифом привыкли к постоянной критике со стороны зрителей, и терять им уже нечего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:52

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