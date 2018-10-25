Маск утвердил финальный прототип электрокроссовера Tesla Model Y





Об этом владелец компании Tesla сообщил во время встречи с инвесторами и аналитиками. Эксперты отмечают, что изначально говорилось о 2019 году, как о времени выпуска нового внедорожника с электрической силовой установкой. По некоторым данным, это связано с отсутствием свободных площадок для производства автомобилей. На данный момент все мощности завода во Фримонте заняты из-за большого спроса на Tesla Model 3.Что касается финансовых показателей, то компания впервые за долгое время стала прибыльной. За минувший квартал чистый заработок составил 312 миллионов долларов. Что касается выручки от продаж автомобилей, то они по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 158%. Во многом это произошло благодаря росту спроса на Tesla Model 3: за последние три месяцев на американском рынке было продано 70 тысяч моделей. Рынок акций сразу же отреагировал на отчет Илона Маска, и ценные бумаги Tesla выросли на 10%.