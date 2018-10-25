АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся дефицита топлива

На АЗС в Сочи возник коллапс. Местные жители переживают из-за нарушений в работе общественного транспорта и запасаются бензином впрок, создавая панику.

На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся дефицита топлива

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из числа жителей города-курорта рассказывают, что на некоторых заправках уже топлива нет. На других АЗС возникли длинные очереди.

Владельцы личного автотранспорта раскупают бензин и дизтопливо, переживая, что останутся без возможности передвижения. Причиной всему стал разгул стихии, из-за которой общественный транспорт практически перестал ходить.

Но представители местных властей поспешили успокоить жителей, уверяя, что бензина хватит на всех, а движение автобусов и другого транспорта вскоре будет восстановлено.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся
Сотрудники NASA объявили о безвозвратной потере
Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и
Знаток моды Александр Васильев публично ответил
В Северной Америке найдено древнейшее оружие
Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят
AMD прекратила развитие 32-битных драйверов Radeon
Старый советский «Вий» вошел в сотню лучших
Регина Тодоренко в Instagram поздравила Влада
В России поднялись цены на семь популярных
Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный
Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе
В Красноярском крае привидение год воровало
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского соревнуется с
Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за
Новый экзоскелет поможет снизить затраты энергии
Дарья Пынзарь не получает удовольствия от занятий
Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за
Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит
Компания Hyundai анонсировала премьеру
В России падают цены на Apple iPhone XS
Анастасия Ендальцева переключилась на «жениха»
Ани Лорак подверглась критике за огромный пиджак
В Москве нигерийцы хотели продать в рабство свою
Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья
Александра Шева собирается навестить свою дочь в
Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем
Юлия Барановская в компании двух мужчин пытается
Вдова Муслима Магомаева почти не общается с
Просмотреть все новости