На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся дефицита топлива
На АЗС в Сочи возник коллапс. Местные жители переживают из-за нарушений в работе общественного транспорта и запасаются бензином впрок, создавая панику.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из числа жителей города-курорта рассказывают, что на некоторых заправках уже топлива нет. На других АЗС возникли длинные очереди.
Владельцы личного автотранспорта раскупают бензин и дизтопливо, переживая, что останутся без возможности передвижения. Причиной всему стал разгул стихии, из-за которой общественный транспорт практически перестал ходить.
Но представители местных властей поспешили успокоить жителей, уверяя, что бензина хватит на всех, а движение автобусов и другого транспорта вскоре будет восстановлено.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из числа жителей города-курорта рассказывают, что на некоторых заправках уже топлива нет. На других АЗС возникли длинные очереди.
Владельцы личного автотранспорта раскупают бензин и дизтопливо, переживая, что останутся без возможности передвижения. Причиной всему стал разгул стихии, из-за которой общественный транспорт практически перестал ходить.
Но представители местных властей поспешили успокоить жителей, уверяя, что бензина хватит на всех, а движение автобусов и другого транспорта вскоре будет восстановлено.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:16