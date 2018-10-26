Биржа NASDAQ запатентовала в США блокчейн-систему публикации новостей





Разработка позволит распространять новостные сообщения. Заявка была подана еще в январе прошлого года. В документации говорится, что будет задействован механизм безопасного выпуска срочной информации через блокчейн. Технология будет применять смарт-контакты, позволяющие распространять данные среди определенных получателей в определенное время.Доступ к редактированию и созданию будет осуществляться по приватным паролям, а документы будут являться частью трансакции. Благодаря решению NASDAQ будет автоматизирован процесс публикации новостных сообщений и статей. Кроме того, технология защитит их передачу от утечек и взломов.