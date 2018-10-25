Дженнифер Гарнер развелась с Аффлеком и стала встречаться с бизнесменом из CaliGroup





Дженнифер Гарнер не так давно начала отношения с новым избранником Джоном Миллером, хотя развод с ее бывшим супругом был официально оформлен только в сентябре этого года. Пара Миллера и Гарнер находится на стадии «конфетно-букетного» периода, и актриса пока не намерена знакомить нового избранника со своими тремя детьми. Джон Миллер успешный бизнесмен, владеющий известной сетью закусочных CaliGroup.Экс-супруги Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек в 2015 году объявили о разрыве отношений, однако официальный развод оформили лишь в этом году. На этом настояла сама Гарнер, когда ее супруг очередной раз попал в реабилитационный центр из-за алкоголизма.