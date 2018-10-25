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Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и Дмитрий Кварацхелия поженились

Несколько месяцев назад телепроект «Дом-2» покинули беременная Богдана Николенко и Дмитрий Кварацхелия. Молодой человек был не на самом лучшем счету у ведущих, а потому решил покинуть периметр, позвав за собой возлюбленную.

Немногие думали, что у ребят действительно получится создать крепкую семью. Большинство было просто уверено в том, что за воротами реалити-шоу Дана и Дима расстанутся, и еще одна экс-участница будет в одиночку воспитывать зачатого на съемочной площадке ребенка.

Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и Дмитрий Кварацхелия поженились

Однако у Николенко и Кварацхелия все складывается очень хорошо. Пару дней назад они побывали на родине у парня и получили благословение от его родственников, после отправились в церковь, где причастились, освятили кольца и фату, а уже сегодня будущие родители прибыли в ЗАГС, чтобы официально узаконить свои отношения.

«Приветик, котики! А мы едем в ЗАГС. У нас неторжественная роспись, а потом всё самое интересное — следите. Сама официальная церемония начнётся в 4 часа, белое платье и всё остальное будет именно там. А сейчас мы просто в ЗАГСе, ждём», - поделилась счастливая девушка со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и Дмитрий Кварацхелия поженились

Уже буквально в эту минуту Дана и Дима ставят свои подписи в документах, а после будут основательно готовиться к родам, которые запланированы на эту зиму.

Что касается места жительства, то возлюбленные решили жить в Киеве, в родном городе девушки, но молодой человек все равно будет периодически приезжать в Москву, так как официально трудоустроен в этом городе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:06

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