Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и Дмитрий Кварацхелия поженились

«Приветик, котики! А мы едем в ЗАГС. У нас неторжественная роспись, а потом всё самое интересное — следите. Сама официальная церемония начнётся в 4 часа, белое платье и всё остальное будет именно там. А сейчас мы просто в ЗАГСе, ждём», - поделилась счастливая девушка со своими подписчиками в социальной сети Instagram.





Немногие думали, что у ребят действительно получится создать крепкую семью. Большинство было просто уверено в том, что за воротами реалити-шоу Дана и Дима расстанутся, и еще одна экс-участница будет в одиночку воспитывать зачатого на съемочной площадке ребенка.Однако у Николенко и Кварацхелия все складывается очень хорошо. Пару дней назад они побывали на родине у парня и получили благословение от его родственников, после отправились в церковь, где причастились, освятили кольца и фату, а уже сегодня будущие родители прибыли в ЗАГС, чтобы официально узаконить свои отношения.Уже буквально в эту минуту Дана и Дима ставят свои подписи в документах, а после будут основательно готовиться к родам, которые запланированы на эту зиму.Что касается места жительства, то возлюбленные решили жить в Киеве, в родном городе девушки, но молодой человек все равно будет периодически приезжать в Москву, так как официально трудоустроен в этом городе.