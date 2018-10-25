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В Microsoft расширят библиотеку игр Xbox Game Pass на ПК

Разработчики компании Microsoft заявили, что расширят библиотеку игр Xbox Game Pass на ПК. О дальнейшем расширении деятельности корпорации на игровом рынке сообщила генеральный директор Microsoft Сатья Наделл.

В Microsoft расширят библиотеку игр Xbox Game Pass на ПК

Сперва библиотеку можно было частично использовать на персональных компьютерах, но это касалось лишь игр с поддержкой Xbox Play Anywhere (инициатива, объединяющая две основные платформы, которая позволяет приобрести продукт на Xbox One и бесплатно получить ее на Windows 10).

В скором времени в библиотеке Xbox Game Pass появятся уникальные для компьютеров проекты. Вполне вероятно, что речь может идти о вышедшей полгода назад новой версии первой части стратегии Age of Empires. В Microsoft не предоставили никаких подробностей по данному поводу.

Эксперты отмечают, что уже в феврале состоится первый крупный релиз - Crackdown 3. Игра поддерживает Xbox Play Anywhere и геймеры на компьютерах с подпиской на платный сервис смогут без проблем получить доступ к боевику.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:00

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