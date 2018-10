В Microsoft расширят библиотеку игр Xbox Game Pass на ПК

Сперва библиотеку можно было частично использовать на персональных компьютерах, но это касалось лишь игр с поддержкой Xbox Play Anywhere (инициатива, объединяющая две основные платформы, которая позволяет приобрести продукт на Xbox One и бесплатно получить ее на Windows 10).В скором времени в библиотеке Xbox Game Pass появятся уникальные для компьютеров проекты. Вполне вероятно, что речь может идти о вышедшей полгода назад новой версии первой части стратегии Age of Empires. В Microsoft не предоставили никаких подробностей по данному поводу.Эксперты отмечают, что уже в феврале состоится первый крупный релиз - Crackdown 3. Игра поддерживает Xbox Play Anywhere и геймеры на компьютерах с подпиской на платный сервис смогут без проблем получить доступ к боевику.