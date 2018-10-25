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Политолог прокомментировал резолюцию Европарламента по Азовскому морю

Российский политолог Леонид Крутаков прокомментировал резолюцию Европарламента по Азовскому морю. Он отметил, что европейская организация превратилась в окошко для приема жалоб, поступающих из Украины.

Политолог прокомментировал резолюцию Европарламента по Азовскому морю

В четверг, 25 октября, Европарламент выпустил проект резолюции, направленный на ужесточение антироссийских санкций, сообщают "Nation News". Документ был принят на фоне обострения ситуации в Азовском море. Члены Европарламента обратились к Совету ЕС потребовать от России прекратить практику дискриминационных и интенсивных инспекций судов. Также в резолюции говорится о необходимости назначения спецпосланника по вопросам Крыма и Донбасса, который должен заняться положением дел в регионе.

Леонид Крутаков отметил, что внутренние дела России и Украины должны решать Москва и Киев, а другим странам и объединениям государств не следует в них вмешиваться. Он посоветовал евродепутатам создать комиссию по наблюдению за шаманами на Севере или за колдунами в Буркина-Фасо. Также он предложил Европарламенту создать отдельное окошко для приема жалоб от Украины и прислать туда наблюдателей. Что касается конфликта в Азовском море, то он может расшириться на другие территории, включая Черное море и Ростовская область. По мнению Крутакова, Европе не нужно разрешение ситуации, поскольку Брюссель больше заинтересован в постоянном развитии конфликта.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:00

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