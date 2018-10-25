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Мышь HP USB Fingerprint Mouse умеет сканировать отпечатки пальцев

Компания HP разработала мышь с дактилоскопическим сканером USB Fingerprint Mouse. Устройство сможет предоставлять владельцу доступ к компьютеру без необходимости во вводе пароля.

Мышь HP USB Fingerprint Mouse умеет сканировать отпечатки пальцев

USB Fingerprint Mouse разработана для повышения уровня защиты компьютера, а также комфорта пользователя. Сканер располагается примерно посредине устройства, и поэтому он не будет мешать при использовании мышки. В покрытии используется материал, благодаря которому устройство максимально удобно лежит в руке, а симметричная форма делает его подходящим как для пользователей-левшей, так и для пользователей-правшей.

Сообщается, что устройство разрабатывалось с расчетом на то, что основной частью потребителей станут офисные работники. Стартовая цена USB Fingerprint Mouse с дактилоскопическим сканером составит порядка 50$.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:45

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