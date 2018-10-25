Конюхов за 5 дней планирует облететь вокруг Земли на самолете с солнечными батареями





На презентации нового проекта в Инновационном центре «Сколково» Федор Конюхов рассказал, что собирается в кругосветное путешествие вокруг Земли на самолете. Перелет продлится 5 дней, остановок не планируется, а вместо топлива аппарат будут «кормить» батареи, питающиеся энергией Солнца. По подсчетам Конюхова, общая скорость потоков ветра и самолета составит около 500 км/ч.Вылет стартует в Австралии в 2020 году, высота полета составит более 12000 метров. Для выполнения этого плана будет спроектирован и построен специальный самолет, концепция которого напоминает моторный планер Stemme S12 немецкого авиастроителя Stemme of Strausberg.