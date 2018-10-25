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Ученые назвали способы, которые помогут легко просыпаться по утрам

Ученые рассказали о простом способе, позволяющем легко просыпаться по утрам. Оказывается, быстро отойти от сна можно благодаря полной растяжке туловища. Также они дали и другие полезные советы.

Ученые назвали способы, которые помогут легко просыпаться по утрам

Специалисты порекомендовали сразу после выключения будильника выполнить ряд нехитрых упражнений. Вначале нужно сесть прямо на кровати, соединить руки перед грудью, а затем толкать ладони вперед, перемещая при этом голову слева направо. Потом следует поднять руки вверх, потянуться, ненадолго зафиксировать такое положение и делать кивки вверх и вниз. Эти действия необходимо повторить с руками, заведенными за спину. Далее на протяжении 20 секунд нужно поочередно растягивать перед собой ноги, а затем покачать ими и выполнить скручивания телом.

Ученые назвали способы, которые помогут легко просыпаться по утрам

Эксперты дали и ряд других рекомендаций для простого пробуждения. Во-первых, сразу после сна нужно обеспечить активизацию метаболических процессов в организме, и это можно сделать, приняв стакан воды. Во-вторых, с вечера следует позаботиться о том, чтобы будильник находился не совсем близко к кровати, из-за чего человеку придется встать для его выключения. Также рекомендуется обратить внимание на сигнал будильника. Человеку пойдет на пользу, если его разбудит приятная музыка или вибрирование, а не резкие, громкие звуки.

Если перед сном не закрывать жалюзи, то утром в комнату проникнут солнечные лучи, а оптимальный температурный режим в помещении позволит лучше выспаться. Кроме того, ученые советуют не употреблять кофе и алкогольные напитки, а также не принимать водные процедуры менее, чем за час до ночного отдыха.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 21:00

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