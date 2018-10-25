Ученые назвали способы, которые помогут легко просыпаться по утрам





Специалисты порекомендовали сразу после выключения будильника выполнить ряд нехитрых упражнений. Вначале нужно сесть прямо на кровати, соединить руки перед грудью, а затем толкать ладони вперед, перемещая при этом голову слева направо. Потом следует поднять руки вверх, потянуться, ненадолго зафиксировать такое положение и делать кивки вверх и вниз. Эти действия необходимо повторить с руками, заведенными за спину. Далее на протяжении 20 секунд нужно поочередно растягивать перед собой ноги, а затем покачать ими и выполнить скручивания телом.Эксперты дали и ряд других рекомендаций для простого пробуждения. Во-первых, сразу после сна нужно обеспечить активизацию метаболических процессов в организме, и это можно сделать, приняв стакан воды. Во-вторых, с вечера следует позаботиться о том, чтобы будильник находился не совсем близко к кровати, из-за чего человеку придется встать для его выключения. Также рекомендуется обратить внимание на сигнал будильника. Человеку пойдет на пользу, если его разбудит приятная музыка или вибрирование, а не резкие, громкие звуки.Если перед сном не закрывать жалюзи, то утром в комнату проникнут солнечные лучи, а оптимальный температурный режим в помещении позволит лучше выспаться. Кроме того, ученые советуют не употреблять кофе и алкогольные напитки, а также не принимать водные процедуры менее, чем за час до ночного отдыха.