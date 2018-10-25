АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят конкуренцию новым iPhone

Samsung выпустит три модификации Galaxy S10, которые составят конкуренцию новым iPhone. Самую дешёвую версию флагманского Samsung Galaxy S10 могут оснастить встроенной памятью на 64 ГБ.

Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят конкуренцию новым iPhone

Каждая версия Samsung Galaxy S10 будет нацелена на устройства iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. Galaxy S10 Lite составит конкуренцию iPhone XR. Смартфон наделят 5,8-дюймовым плоским дисплеем, 4G-модемом, сканером отпечатков пальцев, размещающимся на боковой грани. Стоимость устройства составит 750 долларов.

Galaxy S10 будет конкурировать с iPhone XS. Устройство оснащают 5,8-дюймовым дисплеем, имеющим скруглённые кромки. Модель получит встроенную память на 128/256/512 ГБ, 5G-модем. С экраном интегрирован сканер отпечатков пальцев. Цена модели составит около 1000 долларов. Galaxy S10 Plus составит конкуренцию iPhone XS Max. Версия имеет 6,4-дюймовый дисплей со скруглёнными кромками. Экран имеет дисплей со скруглёнными кромками. В смартфоне имеет место 5G-модем. Встроенная память стандарта UFS 3.0 будет составлять 128/256/512 Гб. Устройство расценивается в 1100 долларов.

Samsung Galaxy S10 официально дебютирует 24 февраля в рамках открытия выставки MWC 2019 на территории Барселоны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся
Сотрудники NASA объявили о безвозвратной потере
Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и
Знаток моды Александр Васильев публично ответил
В Северной Америке найдено древнейшее оружие
Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят
AMD прекратила развитие 32-битных драйверов Radeon
Старый советский «Вий» вошел в сотню лучших
Регина Тодоренко в Instagram поздравила Влада
В России поднялись цены на семь популярных
Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный
Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе
В Красноярском крае привидение год воровало
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского соревнуется с
Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за
Новый экзоскелет поможет снизить затраты энергии
Дарья Пынзарь не получает удовольствия от занятий
Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за
Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит
Компания Hyundai анонсировала премьеру
В России падают цены на Apple iPhone XS
Анастасия Ендальцева переключилась на «жениха»
Ани Лорак подверглась критике за огромный пиджак
В Москве нигерийцы хотели продать в рабство свою
Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья
Александра Шева собирается навестить свою дочь в
Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем
Юлия Барановская в компании двух мужчин пытается
Вдова Муслима Магомаева почти не общается с
Просмотреть все новости