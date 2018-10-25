Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят конкуренцию новым iPhone





Каждая версия Samsung Galaxy S10 будет нацелена на устройства iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. Galaxy S10 Lite составит конкуренцию iPhone XR. Смартфон наделят 5,8-дюймовым плоским дисплеем, 4G-модемом, сканером отпечатков пальцев, размещающимся на боковой грани. Стоимость устройства составит 750 долларов.Galaxy S10 будет конкурировать с iPhone XS. Устройство оснащают 5,8-дюймовым дисплеем, имеющим скруглённые кромки. Модель получит встроенную память на 128/256/512 ГБ, 5G-модем. С экраном интегрирован сканер отпечатков пальцев. Цена модели составит около 1000 долларов. Galaxy S10 Plus составит конкуренцию iPhone XS Max. Версия имеет 6,4-дюймовый дисплей со скруглёнными кромками. Экран имеет дисплей со скруглёнными кромками. В смартфоне имеет место 5G-модем. Встроенная память стандарта UFS 3.0 будет составлять 128/256/512 Гб. Устройство расценивается в 1100 долларов.Samsung Galaxy S10 официально дебютирует 24 февраля в рамках открытия выставки MWC 2019 на территории Барселоны.