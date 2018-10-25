AMD прекратила развитие 32-битных драйверов Radeon
Разработчики компании AMD заявили, что прекращают развитие драйверов Radeon 32-битных операционных систем. Последний раз такой драйвер Radeon Software Adrenalin 18.9.3 WHQL вышел 5 октября.
После этого актуальной для адаптеров Radeon остается версия Radeon Software Adrenalin 18.10.1. Эксперты IT-индустрии отмечают, что другие производители, такие как Nvidia, прекратили поддержку 32-разрядных операционных систем еще в конце прошлого года.
После этого актуальной для адаптеров Radeon остается версия Radeon Software Adrenalin 18.10.1. Эксперты IT-индустрии отмечают, что другие производители, такие как Nvidia, прекратили поддержку 32-разрядных операционных систем еще в конце прошлого года.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:34