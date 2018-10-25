Регина Тодоренко в Instagram поздравила Влада Топалова с днем рождения

Регина Тодоренко в Instagram опубликовала совместную фотографию с известным певцом Владом Топаловым, а под ней поздравила его теплыми словами с днем рождения. В поздравлении она призналась певцу в любви и отметила его ангельское терпение, которое может выдержать ее характер, а еще она подчеркнула его мудрость и теплоту. Напомним, что сегодня российскому певцу Владу Топалову исполнилось 33 года.Читатели блога теледивы оценили совместную фотографию пары и присоединились к поздравлениям в адрес известного певца.